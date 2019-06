Wederom nieuwe aanwinst FC Twente, Lindon Selahi naar Enschede

Een dag nadat Paul Verhaegh zijn ja-woord aan FC Twente gaf, zette Lindon Selahi vanmiddag zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen en een optie voor een derde jaar. De 20-jarige middenvelder komt over van Standard Luik. Selahi is geboren in België, maar beschikt ook over de Albanese nationaliteit. Hij speelt in Albanië Onder 21.

Over het toevoegen van routine en toekomst binnen 24 uur, zegt technisch directeur Ted van Leeuwen: "Terwijl we een andere speler volgden, kruiste opeens Lindon Selahi ons pad. Een technisch zeer vaardige verdedigende middenvelder van 20 jaar, met een sterke drive. Het leek ons een speler voor de toekomst. Hij moet nog wat stappen maken, maar heeft alles in zich een groeibriljant te worden. Voor zulke talentrijke jongens is het belangrijk spelers als Brama en Verhaegh in de kleedkamer te hebben."

Hoogste niveau

Lindon Selahi is blij met zijn overstap en keuze voor FC Twente: "FC Twente is een grote club met een rijke historie en een groot stadion. Ze zijn nu terug op het hoogste niveau van Nederland. Mijn toekomst ligt nu hier en ik wil het maximale geven voor deze club en de fans."

Transfervrij

Lindon Selahi speelde in de jeugd van Anderlecht en Standard Luik. Zijn contract bij Standard werd niet verlengd en kwam transfervrij over. Ted van Leeuwen: "Lindon was een beetje tussen wal en schip geraakt in Luik. Dat spelers uit deze categorie in Nederland soms goed kunnen gedijen, hebben Dries Mertens en Nacer Chadli wel aangetoond. Dat zijn echter aanvallers, Lindon is een middenvelder. Een goed opgeleide, natuurlijk getalenteerde en intelligente speler die het spel goed leest en een zuivere pass in de benen heeft. We zien in hem toekomstig kapitaal voor FC Twente."