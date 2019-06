Predikant pleit voor meer ruimte voor nieuwe spiritualiteit in de kerk

Healing, sjamanisme, heldervoelendheid, bijna-doodervaringen, klankschaalsessies... je hoort er zelden over in de kerk. En dat is een gemis, zegt predikant Walter Meijles. Meijles maakt deel uit van het predikantenplatform Helder, dat aandacht vraagt voor nieuwe spiritualiteit.

Volgens Meijles heeft de negatieve houding die de kerk heeft jegens deze vormen van spiritualiteit, de mensen uit kerk gejaagd. Ze voelen zich niet meer begrepen en zoeken hun heil elders.

Meijles, die een aantal jaren verbonden was aan de protestantse kerk in Deventer-Colmschate, benadrukt dat pastores veel meer het gesprek aangaan met nieuw-spirituelen. "Als iemand je vertelt dat hij zijn overleden vader heeft ontmoet, kun je dat niet afdoen met 'je zult het je wel ingebeeld hebben'". Angst voor occultisme is volgens hem niet terecht.

In Colmschate, maar ook in zijn huidige gemeente in Roden, organiseerde Meijles regelmatig gespreksgroepen over dit onderwerp. "Het mooie is dat je de mensen die er niets mee hebben, in gesprek brengt met anderen die zich thuis voelen bij deze vormen van spiritualiteit".

Opvallend vindt hij wel dat er vanuit de spirituele hoek weinig beweging is richting de kerk. "Terwijl veel mensen juist op zoek zijn naar plekken waar ze samen hun spiritualiteit kunnen beleven."

