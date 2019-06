Hardenberger bedwingt skeelerend Alpe d'Huez en draagt bij aan opbrengst van bijna 12 miljoen

Onder de in totaal ongeveer 4600 deelnemers waren ook dit jaar vele Overijsselaars, van wie velen fietsend, lopend of hardlopend de berg opgingen. Slump was als skeeleraar een opvallende verschijning. "Het moest uit mijn tenen komen. Ik ben heel dankbaar, maar het lijf is leeg", vertelt Slump, die drie keer de berg bedwong.

Statenlid Simon Zandvliet van de SP Overijssel stond in bocht zeven. Hij zou oorspronkelijk zijn zwager aanmoedigen, maar die raakte woensdag door een auto-ongeluk geblesseerd. "Zijn auto vloog over de kop. Hij heeft een engeltje, want het gaat wonderbaarlijk goed. Nu is hij op krukken bij ons en gaan we zijn ploeggenoten aanmoedigen."

Dat vandaag ook bekend werd dat de formatie van een nieuw provinciebestuur is afgerond. Zandvliet mocht desondanks van zijn partijgenoten naar Frankrijk afreizen. "Dinsdag worden de gedeputeerden bekend. We hebben nu iets minder tijd voor overleg, maar dat komt wel goed."