Tot 16 jaar cel voor weerzinwekkende overvallen Twente

De mannen, twee broers en een destijds minderjarige jongeman, allen uit Enschede, zijn betrokken bij zeer gewelddadige overvallen die zijn gepleegd in 2015 en 2016. In Enschede werd een supermarkt overvallen, in Ambt Delden twee bejaarde bewoners in hun eigen huis. In 2016 werd in Overdinkel de bewoner van een boerderij overvallen en in het Duitse Alstätte een tankstation.

Bij de overvallen werden slachtoffers vastgebonden, geslagen met voorwerpen en werd gedreigd met vuurwapens en messen. Ze wilden geld, maar heel veel maakten ze niet buit.

Veroordeelden

Eén van de veroordeelden is volgens de rechtbank betrokken bij alle vier de overvallen. Hij is veroordeeld tot 16 jaar. De twee anderen hebben celstraffen van 3 en 5 jaar gekregen. Eén was betrokken bij de overval op de Aldi, de ander bij de overval op het Duitse tankstation. Twee van de verdachten mochten de uitspraak op vrije voeten afwachten, maar zijn na het uitspreken van het vonnis direct vastgezet.

Vrijgesproken

Er was nog een vierde verdachte. Die is vrijgesproken. Een vingerafdruk van hem was gevonden op tape waarmee slachtoffers waren vastgebonden. Maar volgens de rechtbank kan die afdruk er ook op een ander moment zijn opgekomen en is het daarom geen bewijs. Tegen die man was 3 jaar cel geëist.

Bewijs

Er is veel bewijs tegen de verdachten. Zo is er op de laptop van de hoofdverdachte specifiek informatie gezocht over deze overvallen, terwijl er soms nog niet eens berichten over de in de media waren geweest. Daarnaast stonden er verkennings-foto's op van de overvallen supermarkt.

Ook zat er dna van de hoofdverdachte op een achtergebleven bivakmuts en straalden telefoons van de verdachten masten in de buurt aan van de overvallen plekken. Verder werd de auto van de hoofdverdachte herkend op videobeelden.

Slachtoffers en hun familieleden zijn tevreden met de uitspraak.