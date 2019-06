Record aantal Pinksterbruidjes loopt zingend en dansend door Borne

Vanaf de Rozenhof gaan ze de wijk in (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Ze waren met 152 vandaag en daarmee werd een record gehaald bij het aantal aanmeldingen voor de Pinksterbruidjes in Borne. Vanuit het hele dorp trokken de meisjes in groepen naar het Dorsetplein in het centrum.

"Het is een echte traditie", zegt Marleen Wieffer van de organisatie. Zelf is ze meerdere keren Pinksterbruidje geweest. "We zijn de enige gemeente in Nederland waar deze traditie nog in ere wordt gehouden."

Centrale rol

Elke groep Pinksterbruidjes bestaat uit meisjes in witte jurkjes. Eén van hen speelt de rol van Rosa en neemt een centrale rol in. Heeft ook de mooiste jurk. "Die jurk heeft vannacht in haar slaapkamer gehangen, zodat ze hem niet uit het oog verloor", vertelt de moeder van Rosa, die met haar groep vanaf de Rozenhof vertrekt.

Vier jaar geleden werd de traditie Pinksterbruidjes op de lijst van immaterieel erfgoed geplaatst. "We houden het in ere", zegt Wieffer. "Volgend jaar is het voor de veertigste keer, dus dan wordt het helemaal speciaal."