"IJsselvallei moet speerpunt worden voor nieuw provinciebestuur in Overijssel'

De IJsselvallei moet een stevige impuls krijgen en de provincies Overijssel en Gelderland moeten daarvoor gaan zorgen. Dat staat in een brief die door Gastvrij Overijssel namens verschillende (toeristische) organisaties naar de nieuwe provinciebesturen van beide provincies is gestuurd. Het moet een speerpunt worden de IJsselvallei als één gebied te presenteren.

Initiatiefnemers van de brief aan de provinciebesturen zijn Gastvrij Overijssel, Achterhoek Marketing, MarketingOost en Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. De organisaties pleiten voor een samenwerking tussen Overijssel en Gelderland om de IJsselvallei optimaal te benutten.

Eén gebied

"Nu zijn het allemaal nog losse gebieden zoals Salland, Veluwe en IJsseldelta, maar die moeten we als één gebied presenteren", zegt programmacoördinator Adri Ooms van Gastvrij Overijssel.

"Goed beschouwd is de IJsselvallei een uitgestrekt, samenhangend gebied met meerdere grote natuurkernen", schrijven de organisaties. . "Met de IJssel als blauwe draad, waar bewoners, ondernemers, culturele organisaties en maatschappelijke instellingen zich mee verbonden voelen."

IJsselbiënnale

Als één van de culturele hoogtepunten noemt Gastvrij Overijssel de IJsselbiënnale die in 2017 is georganiseerd. Een tijdelijke kunstroute met werken van 26 internationale kunstenaars, waarvan een tweede editie in voorbereiding is. "Met name in cultuur, erfgoed en natuur geïnteresseerde bezoekers uit Nederland, Duitsland en België zijn een belangrijke doelgroep voor de IJsselvallei."

De initiatiefnemers zien ook mogelijkheden om samen te werken met Hanzesteden. "De combinatie van landschap, natuur, water, cultuur en erfgoed heeft veel potentie. "Vanuit recreatief-toeristisch gebied ligt de de focus, tot nu toe, op de Hanzesteden."

Kwaliteit en uitstraling

"Juist in combinatie met de Hanzesteden kan de IJsselvallei zich nationaal gezien onderscheiden als het gaat om kwaliteit, beleving, uitstraling en toegankelijkheid voor de binnen- en buitenlandse bezoeker", schrijven de initiatiefnemers in de brief.