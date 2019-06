Honderd teams doorkruisen Overijssel voor Roparun

Zo'n honderd teams zijn vanavond voor de Roparun door Overijssel getrokken. Een van die doorkomsten was in Enter, waar het dorpsplein was omgetoverd tot één groot feest.

Rond kwart over zes in de avond kwamen de eerste teams binnen bij de doorkomst in Enter. Over een rode loper werden de teams onder luid applaus van tientallen inwoners onthaald.

Roparun

De Roparun is een estafetteloop met startlocaties in Parijs en Hamburg, maar met één finish. En die eindstreep ligt in Rotterdam. Een team bestaat uit maximaal acht lopers die samen een afstand van 500 kilometer afleggen. Twee groepen lossen elkaar af, zodat het team non-stop door kan.

Welkom Wierden

Team 'Welkom Wierden' bestaat uit inwoners en medewerkers van de gemeente Wierden. Toen zij vanavond rond half negen het dorp Enter binnenkwamen, werden zij bijzonder onthaald. Het team, dat uit ruim dertig mensen bestaat, is welkom geheten door loco-burgemeester Johan Coes.

Ook stonden familieleden de deelnemers op te wachten. Wethouder Eric Braamhaar is blij dat er een team uit de gemeente meedoet. "Als wethouder ben ik onder andere verantwoordelijk voor de sport en dan is dit dus genieten. Ik hoop dat dit voor heel veel mensen een voorbeeld is dat je ook op deze wijze sport kunt bedrijven."

Goed doel

Het team Welkom Wierden loopt voor het hospice in Rijssen. Met de opbrengt worden materialen gekocht, zoals een koppelbed. Dat is een bed dat partners de kans biedt om in de laatste fase van hun leven bij elkaar te zijn.

"In het hospice in Rijssen liggen soms ook mensen uit de gemeente Wierden en daarom is dat ons doel", aldus Gerard Libbers, een van de initiatiefnemers van de doorkomst in Enter