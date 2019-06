Laatste avond wandelmeerdaagse Haaksbergen en Dalfsen afgelast vanwege naderend noodweer

"Het risico is te groot", zegt Benny ter Huurne van de wandelvierdaagse in Haaksbergen. "Volgens de Nederlandse en Duitse buienradar komt er heel slecht weer over Haaksbergen tussen zeven en acht vanavond." Om dan mensen de weg op te laten gaan, is onverantwoord. De afgelopen dagen liepen in de Twentse plaats zo'n tweeduizend deelnemers mee.

Ook de organisatie in Dalfsen moet vanwege de veiligheid van haar deelnemers kiezen voor een plan B. "Er zal niet gewandeld worden, maar we hebben een feestelijk alternatief." De wandelaars worden alsnog feestelijk onthaald, maar zonder de derde en laatste avond te hoeven lopen. Dat feest vindt vanaf 18.15 uur plaats in Trefkoele+.