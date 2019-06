'Honderd jaar Pinksterfeesten Beckum' trapt af met een succesvolle seniorenmiddag

Toneelvereniging Levenslust deed ook écht gigantisch haar best om het publiek te vermaken. Meermaals klonk er een schaterende lach in de grote zaal van 't Proggiehoes in Beckum.

All-in ...

"Al sinds jaar en dag trappen we de Pinksterfeesten af met de seniorenmiddag. Voor een tientje, een hele middag plezier mét een drankje en een hapje. En weet je wat? We zijn helemaal uitverkocht", aldus voorzitter Ben ter Avest.

Tuurlijk, een advocaatje (Foto: Esther Rikken)

Een wijntje en/of advocaatje ...

"Heerlijk toch dit? Vroeger stonden we op het feestterrein en gingen we volledig uit ons dak. Inmiddels doen we het iets rustiger aan en dus past deze aftrap prima bij ons", aldus twee dames, die ondertussen heerlijk aan hun rode wijn nippen.

Waar is dat feestje ...

Iets verderop vinden we het evenemententerrein, daar is menig vrijwilliger nog druk met de opbouw. "Hier gaat het dit weekend gebeuren. We hebben muziek, vertier en volop gekkigheden, leuke games. Kijk maar eens op onze website, https://www.beckum.nl/pinksterfeesten", aldus ter Avest, een glunderende voorzitter van de Pinksterfeesten Beckum.

Ben ter Avest op het feestterrein (Foto: Gerard Hellwich)