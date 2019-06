Genoeg te doen tijdens Pinksteren, en de voorbereidingen zijn in volle gang!

De Pinksterfeesten in Beckum zijn letterlijk al honderd jaar een begrip; de eerste editie vond plaats in 1919. En dan krijg je natuurlijk wat traditionele onderdelen, zoals het vogelschieten op zaterdagmiddag en de autorodeo 'As ’n gek in ’n drek' op maandagmiddag.

Voorbereidingen voor Pinksteren zijn in volle gang (Foto: RTV Oost / Wouter de Wilde)

Voorbereidingen voor Pinksteren zijn in volle gang (Foto: RTV Oost / Wouter de Wilde)

Ribs 'n Blues

Toch ook een behoorlijke traditie inmiddels is Ribs 'n Blues in Raalte. 23 jaar geleden begonnen als een klein feestje, maar inmiddels uitgegroeid tot het grootste gratis bluesfestival van Europa. Want ja, je leest het goed, de entree is het hele weekend gratis. Dit jaar voor eerst ook op de zaterdagavond, met artiesten als My Baby en Gov't Mule.

Voorbereidingen voor Pinksteren zijn in volle gang (Foto: RTV Oost / Wouter de Wilde)

Voorbereidingen voor Pinksteren zijn in volle gang (Foto: RTV Oost / Wouter de Wilde)

Voorbereidingen voor Pinksteren zijn in volle gang (Foto: RTV Oost / Wouter de Wilde)

Freshtival

Niet gratis, maar daarom niet minder interessant, is Freshtival in Enschede. Sterker nog, de line-up van het meerdaagse festival aan het Rutbeek is dit jaar sterker dan ooit. Naast landelijke toppers als Tino Martin en rapper Bizzey is de Amerikaanse zanger Jason Derulo de absolute publiekstrekker.

Voorbereidingen voor Pinksteren zijn in volle gang (Foto: RTV Oost / Wouter de Wilde)

Voorbereidingen voor Pinksteren zijn in volle gang (Foto: RTV Oost / Wouter de Wilde)

Voorbereidingen voor Pinksteren zijn in volle gang (Foto: RTV Oost / Wouter de Wilde)

Voorbereidingen voor Pinksteren zijn in volle gang (Foto: RTV Oost / Wouter de Wilde)