DETO wint na verlenging bij Kloetinge en blijft in de race voor lijfsbehoud

DETO is nog één zege verwijderd van lijfsbehoud in de hoofdklasse. De ploeg uit Vriezenveen won vanmiddag na verlenging bij eersteklasser Kloetinge met 3-1 en plaatste zich daarmee voor de finale van de nacompetitie.

In de eerste helft ging het spel op en neer. Er waren mogelijkheden voor beide ploegen, maar een treffer leverde het niet op. Na rust was het vooral DETO dat de kansen kreeg, maar opnieuw werd er niet gescoord. In de slotfase drong de thuisploeg meer aan, maar ook Kloetinge kwam niet tot scoren en dus werd het verlengen.

Wel doelpunten in verlenging

Daarin viel er wel al snel een treffer. Na drie minuten schoot Stan Nijhuis de 0-1 binnen. Even later maakte Coplan Soumaoro de 0-2 en leek het beslist in Zeeland. De spanning kwam echter terug in de tweede helft van de verlenging door een treffer van invaller Guus de Leeuw: 1-2. Toch kwam de beslissing voor DETO er alsnog. Joost Exterkate schoot fraai de 1-3 binnen en daardoor was de finaleplek een feit.

Finale

DETO moet nu dus nog één keer winnen om lijfsbehoud in de hoofdklasse veilig te stellen. Dat moet gebeuren tegen de winnaar van het duel tussen eersteklassers Sliedrecht en Roda'46. Die twee staan dinsdagavond pas tegenover elkaar. De finale is volgende week zaterdag op neutraal terrein.