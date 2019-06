Staphorst wint opnieuw van SC Feyenoord en staat in finale om plek in 3e divisie

De eerste kans was nog voor Feyenoord, maar daarna was het aan de thuisploeg. Ferdi ter Avest, Martijn Brakke en Mike Reuvers kregen kansen, maar scoorden niet. Na een klein half uur was het wel raak en maakte Ter Avest de 1-0. Een minuut later was het al beslist. Martin van 't Ende mocht aanleggen vanaf elf meter en faalde niet. Hij maakte de 2-0 en zette de totaalstand op 5-0. Die 2-0 werd ook de ruststand.

Kort na de pauze maakte Pascal Mulder de 3-0. Daarna gebeurde er niet veel meer in Staphorst. In de laatste minuut werd het nog 4-0 door een eigen doelpunt van Feyenoord.

Gemert in finale

In de finale speelt Staphorst tegen zondaghoofdklasser Gemert. Die ploeg won woensdag al met 5-0 bij SDO en was vanmiddag in eigen huis met 4-0 te sterk. Woensdag is de eerste wedstrijd in Noord-Brabant en volgende week zaterdag de return in Staphorst.