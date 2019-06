Gewapende overval op Chinees-Indisch restaurant in Almelo, politie zoekt daders

Een Chinees-Indisch restaurant in Almelo is vanavond overvallen. Een man dreigde met een wapen en maakte een onbekend geldbedrag buit. Er raakte niemand gewond.

Het restaurant aan de Bornebroeksestraat werd rond half negen vanavond overvallen. De dader sloeg na de overval op de vlucht in een zwarte auto in de richting van de Schoolstraat. In die auto zat nog een persoon.

De politie is op zoek naar beide personen. Eén van de daders is een man met een getinte huidskleur. Hij had zijn gezicht bedekt en droeg een zwarte jas. Over de tweede dader is niets bekend.