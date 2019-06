Twentse multimiljonair Sanderink dinsdag opnieuw voor rechter voor smaad en laster

Van Egten eist een rectificatie van Sanderink, die haar zou hebben beschuldigd van fraude. In een interview met zakenblad Quote spreekt Sanderink opnieuw zijn twijfels uit over de handelwijze van zijn ex. Die zegt daarentegen dat Sanderink onder invloed staat van 'een nieuwe liefde'.

Brigitte van Egten is inmiddels niet meer actief bij DSS in Goor, het bedrijf in zonnepanelen waar ze directeur van was. Het is één van de minder bekende bedrijven van Gerard Sanderink, die eigenaar is van IT bedrijf Centric, bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea. Bij elkaar maken ze een omzet van zo'n 2,9 miljard en er werken zo'n 14.000 mensen. Quote schat het vermogen van Sanderink op zo'n 640 miljoen euro.

'Door Van Egten een FIOD inval'

De beschuldigingen van Sanderink lijken door te gaan. In een interview met Quote wijt hij de FIOD-inval bij zijn bedrijf Strukton (15 februari dit jaar) aan het optreden van zijn ex. Volgens Sanderink zou zij contact hebben gehad met de AIVD die daarop de zaak overdroeg aan de FIOD. De verdenking is dat er smeergeld is gebruikt bij het verkrijgen van de opdracht tot de bouw van de metro in Ryad in Saudi Arabië.

Beschuldiging van fraude

Met de beschuldiging van fraude aan het adres van Van Egten is Sanderink iets voorzichtiger geworden. "Laten we zeggen dat er stappen zijn gezet die Van Egten, als bestuurder van mijn bedrijven, niet had mogen zetten." Sanderink heeft het dan over transporten van containers met zonnepanelen naar Gambia, waar DSS een dochterbedrijf heeft.

Rian van Rijbroek

Eind vorig jaar kwam Sanderink met de eerste beschuldigingen van fraude naar Van Egten. Hij maakte het nog persoonlijker door haar ook te beschuldigen van 'seks met Afrikanen' en stelde dat ze 'onder invloed van Afrikaanse criminelen' zou staan. In de rechtszaak op 3 april, eiste Van Egten rectificatie van die beschuldigingen. In een emotionele uitbarsting vroeg ze Sanderink: "Gerard, wie is er in je hoofd gekropen?". Daarmee doelde ze op Rian van Rijbroek, volgens haar de nieuwe geliefde van haar ex.

'Cybercharlatan'

Media en deskundigen in de media zijn het erover eens, Van Rijbroek is een 'cybercharlatan'. Sanderink denkt daar heel anders over. Volgens haar is ze een expert op het gebied van cybersecurity. Hoe dan ook, in de top van zijn IT-bedrijf Centric zijn de afgelopen maand vier topbestuurders vertrokken. Ze zouden het oneens zijn met de rol van Van Rijbroek binnen het bedrijf. Overigens zegt Sanderink dat ze binnen Centric geen functie heeft.

De nalatenschap van Sanderink

Na tussenkomst van Van Rijbroek heeft Sanderink zijn nalatenschap aangepast. Er is een nieuwe stichting opgericht: Stichting Technology en Cybersecurity Gerard Sanderink die na zijn overlijden de nalatenschap gaat beheren. In die nieuwe stichting is Rian van Rijbroek de penningmeester. In de oude stichting Gerard Sanderink, die aan de kant is gezet, was Brigitte van Egten nog een van de bestuurders.