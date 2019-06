Duizenden mensen aanwezig bij première Hanna van Hendrik

Hanna vecht, net als vele boeren in de roerige jaren zeventig, tegen gedwongen schaalvergroting, de lage inkomsten en ruilverkaveling. Het protest in 1971 tegen die ruilverkaveling is de felste boerenopstand in de Nederlandse geschiedenis. Hanna wordt verliefd op een vreemdeling, de Limburger Hendrik (Huub Stapel), ze krijgen kinderen en Hanna verliest haar Hendrik ook al weer snel. Ondertussen zoekt ze naar manieren om de toekomst te omarmen, haar boerenbedrijf te laten voortbestaan en vast te houden aan waarden en tradities.

Premiere Hanna van Hendrik (Foto: Ben van Duin) Fotograaf: Ben van Duijn Première Hanna van Hendrik

Unieke aanpak

Het leven van Hanna wordt verteld in drie aktes en daarmee drie decors, die de aanpak uniek maken. Vooral de tweede akte, waar de boeren in opstand komen, het koor een prachtige plek inneemt, ook als Hendrik een keer te vaak bij de 'bolle' in de stal stapt en platgedrukt wordt, raken het publiek.

Grote groep acteurs

Behalve het koor is er een motorclub, een flinke groep ondersteunende acteurs als boeren én er zijn koeien. De acteurs Magda Nij Bijvank (Ria, vriendin van Hanna) en Laus Steenbeeke (buurman Gerrit) en Jan Roerink (vader Lambertus) brengen Hanna's geschiedenis tot leven, op de enorme podia van ruim dertig meter breed.

Première Hanna van Hendrik (Foto: Ben van Duin) Fotograaf: Ben van Duijn Première Hanna van Hendrik

Actieve rol

Ook de band Her Majesty is indrukwekkend met 14 speciaal geschreven nummers voor Hanna van Hendrik. De band draagt het spektakelstuk muzikaal, maar tegelijkertijd speelt het ook een rol in de show. Regisseur Liesbeth Colhof koos ervoor de band onderdeel van de voorstelling te laten zijn. De prachtige nummers zijn vertellende dragers in het verloop van het verhaal, dat meerdere generaties tot leven probeert te wekken.

Première Hanna van Hendrik (Foto: Ben van Duin) Fotograaf: Ben van Duin Première Hanna van Hendrik



Hanna van Hendrik is bedacht door actrice Johanna ter Steege, geboren en getogen in Notter. Zij beleeft op dit moment haar droom: een ode te brengen aan het Twentse boerenleven en de Twentse taal. Er zijn veertig voorstellingen de komende twee maanden.