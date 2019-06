Traumaheli zet arts in Wierden af voor hulp zwaargewonde fietser

In Den Ham is een fietsende oudere man in botsing gekomen met een motorrijder. Dat gebeurde op de Vosseboerweg. De man op de fiets raakte zwaargewond en is met een ambulance naar Wierden gebracht. Daar was een ontmoeting met een traumahelikopter.

In de traumahelikopter zat een arts die de man hulp kon bieden op zijn weg naar het ziekenhuis. De arts stapte dus van de traumaheli in de ambulance waarin de gewonde man lag. Samen zijn ze naar het MST in Enschede gegaan.

De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Op foto's is te zien dat de fiets van de man boven op de motor is beland. De man fietste vermoedelijk samen met zijn partner. Zij kwam niet in botsing met de motor en reed met de ambulance mee naar het ziekenhuis.

Volgens getuigen is de motorrijder in een flauwe bocht onderuit gegaan en veroorzaakte dat het ongeluk. De motorrijder is op eigen gelegenheid naar huis gegaan. Hij hoefde niet te worden behandeld.