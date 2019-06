Caballero 841 uit Sibculo is snelste postduif ooit van Nederland

De gebroeders Kamerhuis doen, in navolging van hun vader, al zestien jaar mee in de duivensport. "Alle jaren draaien we al aardig mee, maar een dag zoals gisteren is natuurlijk wel heel bijzonder als je een duif hebt die vliegt met een snelheid van 2387 meter per minuut", zegt Herbert Kamerhuis.

143,26 kilometer per uur

Het blijkt dat de duif met een gemiddelde snelheid van 143,26 kilometer per uur vanuit Frankrijk naar huis is gevlogen. "We hadden het eerst niet door", zegt Herbert. "Maar al snel bleek dat onze duif weel erg snel was geweest. 's Avonds werden we gebeld dat het record van 1957 uit de boeken was. Geweldig."

Het nieuws gaat als een lopend vuurtje en van alle kanten komen de felicitaties binnen. "Natuurlijk zijn we hartstikke trots. Eigenlijk kunnen we het nog niet goed bevatten."

Slingers en wat drankjes

Het tuinterras is inmiddels voorzien van slingers en er zijn wat drankjes aangerukt. "Of je hier rijk van kunt worden? Het is onze hobby hè. Er schijnt dit jaar ergens een duif voor 2,3 miljoen te zijn verkocht. Maar daar zijn we nog helemaal niet mee bezig geweest."