Hengelose Korenromp kotsmisselijk én trots na debuut op FBK Games: ''Echt zwaar''

Voor Jorieke Korenromp was het een dag om nooit te vergeten. De Hengelose 400 meterspecialiste maakte zondag in haar thuishaven haar debuut op de FBK Games.

Korenromp eindigde met een tijd van 55.06 seconden als zesde en laatste. Mede daardoor kon ze niet echt genieten van haar eerste optreden in het Fanny Blankers-Koen Stadion. "Het laatste stuk was echt zwaar, toen moest ik wel diep gaan. Dat ik moet kotsen na een 400 meter is eigenlijk wel normaal voor mij, want ik maak heel veel melkzuur aan. Dat uit zich bij mij in misselijkheid", vertelt Korenromp naar afloop.

Spandoek

Daarna maakt de frustratie plaats voor een glimlach. "Het was tof om in dit grote stadion te lopen, er was zelfs een spandoek vanuit deze club speciaal voor mij. Jammer dat ik het laatste stuk niet door kon trekken, maar ik heb echt genoten. Hier ben ik begonnen met atletiek", vervolgt ze.

4x400 meter

Het doel voor de 23-jarige Korenromp is duidelijk. "Ik wil heel graag onderdeel uitmaken van de 4x400 meter-ploeg. Maar daarvoor moet ik nog wel een stuk harder lopen en consistenter presteren. Na mijn studie gaat de focus op de sport en ga ik kijken wat ik eruit kan halen."