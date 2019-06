Martina, Boons en Visser nog niet zeker van WK na FBK Games

Desondanks zal Martina tevreden zijn met 10.19 seconden, want het was de beste tijd die hij dit seizoen tot dusver liep. De 34-jarige atleet deed voor de dertiende keer mee aan de FBK Games, maar wist het Hengelose koningsnummer niet voor de zesde keer op zijn naam te schrijven. Ditmaal moest hij zijn meerdere erkennen in Arthur Cissé, Chijindu Ujah en Tyquendo Tracey. Tien jaar terug liep Martina met 9,97 nog onder de 10 seconden in het Fanny Blankers-Koen Stadion. Het limiet voor de WK is door de Atletiekunie gesteld op 10,10 seconden.

Boons en Visser

Visser, die met een tijd van 13.10 seconden als vijfde eindigde, had aanvankelijk de hoop de strijd aan te gaan met olympisch kampioene Brianna McNeal, maar de Amerikaanse Nia Ali (12.75 seconden) ging met de zege aan de haal. De uit Deventer afkomstige Boons kwam na 13 seconden en 23 honderdsten over de meet, dat resulteerde in een zesde plek. Het podium werd volledig gekleurd door de Verenigde Staten, want Amber Hughes eindigde als derde in 12.89 seconden.

Om in aanmerking te komen voor een plek in de WK-selectie, dat eind september in Doha wordt gehouden, hadden Boons en Visser onder de 12.98 seconden moeten lopen, maar dit lukte dus niet in Hengelo.