Schippers wint 100 meter en stelt deelname WK en Olympische Spelen veilig

Dafne Schippers heeft een ticket voor de WK in Doha binnen. Met 11,06 seconden klokte ze de snelste tijd op de 100 meter bij de FBK Games in Hengelo. Daarmee stelde ze ook al deelname voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio veilig.

Schippers was prima weg uit de startblokken en won vrij afgetekend. Angela Gabriela Tenorio uit Ecuador finishte als tweede in 11,20 en de Braziliaanse Vitoria Cristina Rosa werd derde in 11,24. Jamile Samuel kwam nog wat te kort; de Amsterdams eindigde als vijfde in 11,28, Marije van Hunenstijn arriveerde als zesde in 11,33.

Ze bleef uit de buurt van haar beste tijd op Twentse bodem, want in 2015 zette ze Hengelo in vuur en vlam met een tijd van 10.94, nog altijd het baanrecord.