Organisatie FBK Games meer dan tevreden: ''Als ik kijk waar wij vandaan komen''

Zelfs het feit dat Sifan Hassan er niet in slaagde een nieuw Europees record te lopen mocht de pret niet drukken. "Als je hier 14,38 loopt kan ik dat geen smetje noemen. Een wereldtijd. Je hebt natuurlijk heel graag dat het record eraan gaat, maar het is nog vroeg in het seizoen voor haar. Dat record gaat er echt wel aan. Ik gun het haar van harte", laat Kloosterman weten.

Dafne Schippers

Voor Dafne Schippers was er wél succes. Zij was na een periode met veel blessureleed de snelste op de 100 meter. "Dit was voor haar zo belangrijk. Ik denk dat iedereen hier in het stadion weer het gevoel had de échte Dafne Schippers te hebben gezien", vervolgt hij.

Tevreden

Ondanks dat het Fanny Blankers-Koen Stadion uitverkocht was, waren er lege plekken te zien in Hengelo. "Het blijft atletiek. Maar als ik kijk waar wij vandaan komen en zie hoeveel mensen er nu op de tribune zitten, dan kunnen wij niet anders dan heel erg tevreden zijn", aldus Kloosterman.