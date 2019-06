Geannuleerd: streep door Veldtrip Festival in Zwolle

Het festival zou op 6 juli bij de Wijthmenerplas in Zwolle worden gehouden. Het moest de tweede editie van het dancefestival worden. Maar "de omstandigheden laten het niet toe om verder te gaan met de komende editie".

Met 'de omstandigheden' lijkt de organisatie op haar faillissement te doelen. In maart ging Veldtrip BV uit Wijhe, het bedrijf achter het festival, failliet.

"In 2018 hebben we een fraaie eerste editie van Veldtrip Festival neergezet. Helaas hebben we niet het gevoel dat we dezelfde ervaring kunnen bieden voor de tweede editie. Het is met pijn in ons hart dat we het nieuws moeten brengen dat we Veldtrip Festival 2019 moeten annuleren", is te lezen op de site.