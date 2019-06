Vrijwillig racen door de drek tijdens Pinksterfeesten Beckum

Knallende uitlaten, vehicles met mega grote banden, afgeschreven barrels maar ook gloednieuw uitziende monstertrucks, dat is wat we aantreffen wanneer we over het rennerskwartier van 'As 'n gek in 'n drek' lopen.

As 'n gek in 'n drek tijdens Pinksterfeesten Beckum (Foto: Esther Rikken)

'Een kerstwens van mijn zoon'

Wanneer we niet oppassen stappen we bijna in een gele pot verf. We lopen langs het blauwe barrel van Michel en Jelmer Pot. Vader en zoon zijn nog druk doende om de auto geel te schilderen. "Ja, we zijn wel een beetje laat maar papa wil de wagen persé geel hebben dus we schilderen de wagen nog snel even over", aldus zoon Jelmer.

Drie, twee, één .... GO

Vijf minuten later staan beide mannen aan de start van de race en knallen ze als een gek door de drek. Jelmer geniet met volle teugen.

"Mijn zoon had een speciale kerstwens afgelopen jaar. Hij wilde graag meedoen aan 'As 'n gek in 'n drek' en dus staan we hier. De wagen waar we oorspronkelijk de race mee hadden gepland, heeft ons in de steek gelaten. Gelukkig is het ons gelukt om een ander exemplaar op de kop te tikken maar ja, deze moet nog wel even geel worden geschilderd. Geel, de kleur van Beckum", aldus vader Michel Pot.

Een spektakel tot en met

Dit jaar vindt op de Tweede Pinksterdag voor de 13e keer het auto spektakel ‘As ’n gek in’n drek’ plaats. Wat ooit begon als een leuk idee in 2007 is uitgegroeid tot een evenement met deelnemers uit het hele land.

Een heerlijk recept

Ieder jaar komen veel bezoekers dit spektakelstuk van de Pinksterfeesten Beckum bewonderen. Het recept is een mix van actie, humor, snelheid, sensatie en een hele berg gezelligheid.

