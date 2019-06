Vrouw uit Delden (80) die bruiloft redt gevonden en in het zonnetje gezet

Op de dag van de trouwerij (11 mei) stopte de trouwauto ermee, een oldtimer. Gertrude zag de bruid in haar bruidsjurk langs de A1 staan. "Een jongedame in een bijzonder mooie jurk. Ik wist direct dat er iets niet goed was en heb direct mijn auto aan de kant gezet."

"Even zag ik alles in het water vallen", dacht Sara nog voordat ze werd opgepikt. De aanstaande man was namelijk al op de trouwlocatie in Glanerbrug en was niet bereikbaar. "Dankzij de hulp van Gertrude kon de trouwerij in Glanerbrug met drie kwartier vertraging alsnog doorgaan."

Sarah deelde deze foto in de hoop dat iemand de vrouw zou herkennen (Foto: Sara Chmoun)

Zoekactie

Omdat Sara geen gegevens had van de vrouw uit Delden, is ze via sociale media een zoektocht gestart. Het bericht werd massaal gedeeld en de foto van Gertrude werd snel herkend.

Samen met haar kersverse man Willem Jan de Jong ging Sara vandaag naar Delden om de 'rijdende engel' in het zonnetje te zetten. Gertrude kreeg een doos Merci, een grote bos bloemen en een dikke zoen.

Bos bloemen voor 'rijdende engel' Gertrude (Foto: RTV Oost / Esther Rikken)

Uit liefde

"Dat ik vandaag in het zonnetje wordt gezet is meer dan fantastisch", vertelt Gertrude. "Ik had die dag verder geen plannen en deed het uit liefde. Dat ik nu ook kennis heb gemaakt met Willem Jan, vind ik ook erg bijzonder. Ik heb die zaterdag immers meer dan mijn best gedaan om haar naar hem toe te brengen."

Omdat de familie van Sara uit Twente komt, zijn ze getrouwd in de Mariakerk in Glanerbrug, officieel 'Onze lieve vrouw van de Heilige Rozenkrans'. Het werd om meerdere redenen een dag om nooit te vergeten...

Trouwdag om nooit te vergeten (Foto: ANA Digital)