Vrouw uit Delden (80) die bruiloft redt gevonden en in het zonnetje gezet

De vrouw die vorige maand de huwelijksdag heeft gered van bruid Sara Chmoun is gevonden. De redder in nood was de 80-jarige Geertrude Maatman uit Delden.

De vrouw zag de bruid op 11 mei in haar bruidsjurk langs de weg staan in Hengelo en bood een lift aan. Zo kon de trouwerij in Glanerbrug gelukkig doorgaan. "Even zag ik alles in het water vallen", dacht Sara voordat ze werd opgepikt.

Omdat Sara geen gegevens had van de vrouw uit Delden, is ze via sociale media - met succes dus - een zoektocht gestart. Om 15:00 uur is de Haagse vrouw in Delden om Geertrude Maatman te bedanken.

Vanavond op TV Oost zijn we bij die bijzondere ontmoeting en zien we hoe ze in het zonnetje wordt gezet.