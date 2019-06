Uitslagen nacompetitie: Promotie voor EMMS, RSC en Steenwijk

De Zweef heeft lijfsbehoud in de 1e klasse nog steeds in eigen hand. Het won vanmiddag van Achilles'12, dat daardoor in de 2e klasse blijft spelen. In de finale is WAVV volgende week de tegenstander van De Zweef.

In de strijd om een plek in de 2e klasse haalden NEO en Overwetering de finale. Zij spelen volgende week tegen elkaar. De Tukkers en Sportlust Glanerbrug blijven in de 3e klasse spelen. In Noord promoveerde EMMS door de finale te winnen van Asser Boys.

RSC promoveerde naar de 3e klasse door een zege op KOSC, GFC en UDI haalden het niet. Die ploegen verloren van respectievelijk Albatross en HC'03 in de finale. In Noord promoveerde Steenwijk naar de 3e klasse door een zege op MKV'29.

Balkbrug degradeerde naar de 5e klasse, maar krijgt mogelijk nog een herkansing na de nederlaag in de finale. IJhorst haalde die finaleronde niet. Het verloor in de halve finales van De Walden en blijft in de 5e klasse.