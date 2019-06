CDA pleit voor structurele spoedzorg grensgebied Dinkelland

CDA Dinkelland wil van burgemeester John Joosten weten of er goede afspraken zijn gemaakt voor structurele grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitse en Nederlandse hulpdiensten, met name waar het gaat om het verlenen van spoedzorg.

"Alle inwoners van Dinkelland moeten er op kunnen vertrouwen dat binnen een kwartier spoedeisende hulp wordt verleend wanneer en waar dat nodig is", stelt de CDA-raadsfractie naar aanleiding van de motie die 31 mei 2018 in de Tweede Kamer is aangenomen. In deze motie wordt de regering opgeroepen om met partners in de grensregio’s in gesprek te gaan om grensoverschrijdende spoedzorg structureel te borgen.



CDA-raadsleden Marc Smellink en Edo van Bree trekken aan de bel over het niet altijd halen van aanrijtijden door politie en ambulance in Dinkelland.

Aanrijtijden bij spoedmeldingen

"De politie in Dinkelland publiceert ieder kwartaal cijfers van de aanrijtijden bij spoedmeldingen. Hoewel bij de meeste meldingen tijdig de politie en andere hulpdiensten aanwezig zijn, gebeurt het nog vrijwel iedere maand dat de politie er niet binnen de normtijd van 15 minuten kan zijn. De politie rapporteert dat dit zelden tot grote problemen leidt, maar het blijft een ongewenste situatie", stelt Edo van Bree.

Ambulance lang onderweg

Uit cijfers van 2018 bleek ook dat 1 op de 10 ambulances in Dinkelland er langer dan 15 minuten over doet om bij het slachtoffer te komen. Dinkelland staat op plek 3 in Twente als het gaat om de gemeente waar ambulances het langst onderweg zijn. Het is onbekend bij hoeveel van deze meldingen een Duitse ambulance of arts betrokken is. Onderzoek toont aan dat er gebieden zijn die niet binnen 15 minuten kunnen worden bereikt met Nederlandse ambulances.

"Lattrop-Breklenkamp, Hezingen en delen van Noord-Deurningen staan in het rode gebied. Ook in de naburige gemeenten Losser en Tubbergen zijn er rood gekleurde gebieden", signaleert Marc Smellink.

Van de aanrijtijden door de brandweer heeft Smellink geen recente cijfers kunnen vinden voor de brandweer. "Het zou goed zijn als in het jaarverslag cijfers per gemeente en per kern worden opgenomen.”

Afspraken met Duitse hulpdiensten

De CDA-raadsleden willen graag van burgemeester Joosten weten of de spoedzorg van hulpdiensten verder verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld via afspraken met Duitse hulpdiensten.