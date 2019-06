Praat mee: Schaf die weerswaarschuwingen toch af

Lukt het niet te stemmen? Klik dan hier.



De afgelopen week was het bijna elke dag raak. Noodweer, onweer, storm; code geel, code oranje. Het KNMI waarschuwt ons als het weer een risico is. Door tijdig te waarschuwen kunnen mensen zich voorbereiden op gevaarlijk weer waardoor de kans op schade en letsel beperkt wordt, stelt het instituut.



Maar als we de reacties op onze social mediakanalen moeten geloven komt die waarschuwing niet altijd over. 'Het zal wel', 'ik wacht het rustig af', 'waarschijnlijk een storm in een glas water' is zo maar een greep uit de opmerkingen over weer een code geel of oranje.



Hoeveel waarde hecht jij eigenlijk aan deze weerswaarschuwingen? Ben je inderdaad extra alert bij een code geel of oranje? Of is alleen een weersvoorspelling genoeg voor je? Praat me ons mee! In de reacties hieronder, op Facebook of spreek jouw mening in in een audioboodschap via WhatsApp.

