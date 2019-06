Verdachte van moordpogingen Enschede wordt bedreigd in de cel

Een verdachte van twee moordpogingen in Enschede wordt in de gevangenis door meerdere mensen bedreigd. Dat zeggen de man en zijn advocaat. Reden zou een onjuist stuk zijn in magazine Panorama, dat een artikel van RTV Oost onjuist had overgenomen.

Het gaat om het verhaal dat de verdachte ook geprobeerd zou hebben om Satudarah-kopstuk Etou's Belserang van het leven te beroven. Een kroongetuige van justitie had dat tegen RTV Oost gezegd. Panorama publiceerde vervolgens dat de verdachte zélf een kroongetuige was geworden. Ondanks een rectificatie van het blad, wordt de man nu wel van allerlei kanten bedreigd.

Eén en ander werd vanochtend duidelijk in voorbereidende rechtszitting. Tijdens die rechtszaak draaide het om de voorlopige hechtenis van de verdachte. Maar de rechtbank oordeelde dat hij vast blijft zitten.

Moordpogingen

De man wordt samen met zijn broertje verdacht van zeven moordpogingen in Twente en Gronau. Zijn jongere broertje wordt verantwoordelijk gehouden voor vijf van die moordpogingen.

De oudste wordt verdacht van het in brand steken van een kapper in Enschede en het beschieten van een man uit die stad, begin 2017. Een gevonden kogelhuls van die schietpartij op de Ruischenborchstraat, draagt dna van de oudste broer. In beide moordpogingen lijkt niet het goede doelwit slachtoffer te zijn geworden. Beide slachtoffers hebben het wonderwel overleefd.

Shishalounge

De jongste broer wordt dus verdacht van meer feiten. Hij heeft volgens het OM in mei 2017 een Enschedeër beschoten in Gronau. Het zou gaan om een bekende in de drugswereld. De kogels die er gevonden zijn, zijn afgeschoten uit een wapen, waarop dna van de jongste broer zat. Hij wordt ook verdacht van 4 beschietingen op huizen en een shishalounge in Enschede en Almelo. Volgens het OM zijn het allemaal pogingen tot moord. In de panden, behalve shishalounge LuxXx, waren op dat moment mensen aanwezig. De beschietingen waren allemaal in dezelfde nacht, 19 september 2017.

De jongere broer is onlangs al veroordeeld tot 16 jaar voor twee andere moordpogingen in Almelo. Samen met twee medestanders heeft hij in 2017 brandbommen bij twee huizen naar binnen gegooid. In beide gevallen lagen er mensen in de huizen te slapen. Ze konden ternauwernood ontsnappen.

Opdracht

De broers zouden gehandeld hebben in opdracht. De opdrachtgever is volgens justitie de Twentse 'Godfather' Simo D. Die zit momenteel vast in Duitsland voor een drugsdelict.

Het eindproces rondom de 7 moordpogingen wordt dit najaar gevoerd.