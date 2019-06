Zwolse Nathalie heeft vier uilen in haar achtertuin

De Zwolse Nathalie de Weerd plaatste zondag een filmpje van slechts zestien seconden op Twitter. Twee dagen later is haar post honderdduizenden keren bekeken. Wat er dan zo speciaal is aan dit in haar eigen tuin opgenomen filmpje? Nathalie legde maar liefst vier ransuilen vast, samen op een bankje in haar achtertuin.

Het filmpje explodeerde meteen op Twitter, met duizenden likes en retweets. "Hadden we natuurlijk nooit verwacht", vertelt Nathalie op Radio Oost. "Dumpert ging ermee aan de haal, kranten schreven erover. En op Twitter is het clipje inmiddels ruim 300.000 keer bekeken."



Ze snapt het ook wel. Want eerlijk is eerlijk, vier uilen in je achtertuin is behoorlijk uniek. Nathalie wist dat er een uil in haar tuin zat. "We zagen en hoorden er regelmatig eentje. Maar de laatste twee weken zagen we steeds meer braakballen en poep liggen. Maar het nest hebben we niet kunnen vinden."



Op de schutting

Dat is nog steeds niet gelukt, maar de vogels verblijven nu buiten het nest. "Zaterdagavond zaten ze ineens met z'n vieren op de schutting, daarna verkasten ze naar het bankje. Daar hebben ze wel een uur gezeten met elkaar."



Toen lukte het dus ook om bewegend beeld te schieten. "Had er een beat onder gezet, zeiden ze op Twitter. Dat zou inderdaad vrij hilarisch zijn. Maar hè, dat kan altijd nog."