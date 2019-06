Kamerleden willen opheldering van ministers over misstanden zorgbureau

Zoals RTV Oost recent meldde, eist Menzis 600.000 euro terug. Reden was dat Care Free Twente zou werken met niet-gediplomeerd personeel en er zouden foutieve declaraties zijn ingediend.

Noodklok

De christendemocraten hebben schriftelijke Kamervragen ingediend, waarin ze van de bewindslieden De Jonge (Volksgezondheid) en Bruins (Medische Zorg) willen weten of Menzis het fraudeonderzoek heeft ingesteld omdat verzekerden hierover de noodklok hadden geluid.

'Vermoedens van fraude'

De Kamerleden willen onder meer weten wanneer exact is vastgesteld dat er sprake is van fraude en wat die dan exact inhoudt.

De christendemocraten vragen zich af of Menzis in dit fraudeonderzoek ook heeft samengewerkt met andere gemeenten in de regio, die eveneens gebruik maken van de diensten van Care Free Twente.

Niet gekwalificeerd personeel

Los van de vermeende declaratiefraude eisen de Kamerleden ook opheldering over de beschuldiging dat het zorgbureau werkte met niet-gekwalificeerd personeel. De parlementariërs vragen zich af of Menzis eisen kan stellen om alleen met gediplomeerde medewerkers te werken. Ook willen ze weten wie er eigenlijk verantwoordelijk is voor de controle of er daadwerkelijk met gekwalificeerd personeel wordt gewerkt.

Actie bij Menzis

Nadat Menzis bekend had gemaakt dat het zes ton terugeiste, voerden personeel en cliënten van Care Free Twente actie in het kantoor van de zorgverzekeraar. Directrice Rima Lahdo betwistte dat de declaraties niet zouden deugen. Wel erkende ze dat er wordt gewerkt met niet-gediplomeerde medewerkers, maar dat ze niet anders kunnen.

"Dit is een landelijk probleem. Er is een groot tekort aan gediplomeerd personeel. Gediplomeerd personeel met een allochtone achtergrond is bijna helemaal niet te vinden. Maar die hebben we wel nodig", aldus Rima Lahdo tegenover de microfoon van RTV Oost. De directrice zegt dat ze door Menzis als een crimineel wordt behandeld.