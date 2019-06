Geen extra onderzoek naar dodelijk ongeluk met jachtgeweer

Er komt geen aanvullend onderzoek naar de oorzaak van het afgaan van het geweer waarmee een jager uit Vriezenveen zijn oom, waarmee hij samen aan het jagen was, doodschoot. Dat bepaalde de rechtbank vandaag in een regiezitting. De officier van justitie gaat de veroorzaker strafrechtelijk vervolgen.

Het noodlottige ongeval vond ongeveer een jaar geleden plaats in een auto. Vandaag was de eerste zitting waarin gekeken werd naar aanvullende onderzoeksvragen en getuigen-oproepen.

Alleen verliezers

In de zaal waren ook familieleden van het slachtoffer aanwezig. "Zij zijn hier ter ondersteuning van mijn cliënt. Deze zaak kent alleen maar verliezers", zei advocaat Keupink. De familie beaamde dat tegenover de rechter.

De officier van justitie legt de verdachte ten laste dat hij nalatig en onvoorzichtig heeft gehandeld. Verdachte had een geladen en gespannen vuurwapen op zijn achterbank gelegd. Toen hij zich dat realiseerde en zijn fout wilde corrigeren, zou hij het wapen op een zodanige wijze hebben vastgehouden dat het afging.

Andere oorzaak

De verdachte zegt '500 procent zeker te weten dat hij de trekker niet heeft aangeraakt'. Zijn advocaat, mr. Keupink, wilde daarom een onderzoek van het NFI om na te gaan of het wapen ook op een andere manier af had kunnen gaan. "Het wapen heeft een hele lichte trekkerdruk, het is dus mogelijk dat een dop van het vizier of iets anders de oorzaak had kunnen zijn van het afgaan van het geweer", aldus Keupink.

Niet bewust

De officier van justitie ging daar niet in mee. "Het wapen stond op scherp, daar is geen discussie over. In de tenlastelegging staat bewust dat de verdachte de trekker 'zou' hebben aangeraakt", zegt de officier.

De rechter ging daar dus in mee en er komt dus geen aanvullend onderzoek. Als argument gaf zij mee dat de rechtbank ervan uitgaat dat verdachte niet moedwillig heeft gehandeld. Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk behandeld gaat worden.