Protestbrief tegen zes gedeputeerden in provinciebestuur vanwege kosten

"Krankzinnig." Zo noemt fractievoorzitter Erik Veltmeijer van de PVV de keuze voor zes gedeputeerden in het nieuwe provinciebestuur van Overijssel. "Er is niet eens werk voor zes gedeputeerden." Johan Almekinders noemt het 'een keuze uit politiek comfort'. Bij de provincie is vanuit Overijssel inmiddels de eerste brief binnengekomen waarin wordt geprotesteerd tegen de keuze voor zes gedeputeerden.

De protestbrief komt overigens niet van de PVV of Forum voor Democratie. Hij is geschreven door een inwoner van de gemeente Enschede.

Anderhalf miljoen euro

Erik Veltmeijer rekent snel voor wat die zes gedeputeerden de belastingbetaler in Overijssel gaat kosten. "Anderhalf miljoen euro, want die extra gedeputeerde moet natuurlijk ook een auto met chauffeur hebben."

Volgens Veltmeijer geeft de keuze voor zes gedeputeerden duidelijk aan hoe de partijen in de coalitie, CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP er in staan. "Het is maar gemeenschapsgeld denken die partijen." Veltmeijer vindt een zesde gedeputeerde compleet overbodig. Sterker nog; wat de PVV betreft had het ook met vier gedeputeerden gekund.

Lithium Works

Of anders vijf, maar het CDA heeft als grootste partij in de coalitie opnieuw twee gedeputeerden. "Ze willen die machtsfactor behouden, hoewel ze elke verkiezing minder zetels hebben." Veltmeijer had verwacht dat Van Hijum zich na de kritiek die hij kreeg in het dossier Lithium Works wat gereserveerder op zou stellen.

Fractievoorzitter Johan Almekinders van Forum voor Democratie vindt dat er vooral een makkelijke keuze is gemaakt. "Er is voor zes gedeputeerden gekozen om lastige discussies te voorkomen. Dit kost geld, maar het is de makkelijkste oplossing." Ook Almekinders vindt dat het werk best met vier gedeputeerden gedaan had kunnen worden. Of met deeltijdgedeputeerden.

Weinig bijval

Dat laatste lijkt er niet in te zitten. Toen Forum voor Democratie nog aan tafel zat bij de onderhandelingen voor een nieuw college bracht Almekinders deeltijdgedeputeerden als optie in, maar hij kreeg weinig bijval. "Alleen de ChristenUnie was daar geen tegenstander van."

Dat de SGP een eigen gedeputeerde heeft, vindt Erik Veltmeijer volstrekt logisch. "Anders ben je een gedoogpartner." Ook hij denkt niet dat er deeltijdgedeputeerden uit de hoge hoed komen. " Gert Harm ten Bolscher (beoogd gedeputeerde red.) heeft een goede baan. Hij gaat niet in deeltijd werken."

Coalitieakkoord

Meer over de politieke koers die Overijssel de komende vier jaar gaat varen wordt vanmiddag bekend. In Almelo wordt later vandaag het Overijsselse coalitieakkoord gepresenteerd.