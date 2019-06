Thomas a Kempis vlucht 590 jaar na zijn dood wederom met zijn kloosterorde uit Zwolle

De Zwollenaar Thomas a Kempis, oftewel Thomas van Kempen, is één van de belangrijkste middeleeuwse schrijvers. Hij werd geboren in 1380 in Kempen (Duitsland) en is in 1471 in Zwolle overleden.

De navolging van Christus

Hij is vooral bekend van de Imitatione Christi uit 1424, oftewel het boek 'De navolging van Christus', wat na de bijbel het meest gelezen drukwerk ter wereld is. Het middeleeuwse boek beschrijft in hoofdlijnen hoe een christen zou moeten handelen, denken en leven.



Het is een belangrijk naslagwerk binnen de Moderne Devotie, de beweging die in de veertiende eeuw ontstond omdat mensen niet tevreden waren door misstanden binnen de kerk. De moderne devoten zorgden voor vernieuwing binnen het christelijke gemeenschapsleven en werden zodoende belangrijke hervormers van kerk en maatschappij.

Boek "De navolging van Christus" (Foto: RTV Oost)

Historische vlucht

In een van zijn andere boeken, 'Kroniek van Sint Agnietenberg', dat hij gedurende zijn verblijf in het Zwolse klooster schreef, beschrijft Thomas a Kempis een belangrijke maar ook zeer onzekere periode uit zijn leven. Hij schrijft over de oplopende spanningen tussen de door de Paus benoemde bisschop Zweder van Utrecht en de door Overijssel (Oversticht) en Sticht naar voren geschoven heer Rudolf.

Die spanningen liepen zo hoog op, dat hij met zijn broeders uit het klooster Agnietenberg in Zwolle moest vluchten. Vanwege hun trouw aan de Bisschop van Utrecht liepen ze groot gevaar en waren hun leven in Zwolle niet langer zeker.

Vlucht Thomas a Kempis en zijn kloosterlingen uit Zwolle (1429) (Foto: RTV Oost)

Mariaklooster Hasselt

De klooster broeders en zusters vluchtten per schip naar Hasselt en werden daar indertijd opgevangen door de moderne devote zusters van het Mariaklooster. Die gedenkwaardige vlucht per schip is deze week herhaald. Opnieuw stonden de zusters van het Mariaklooster op de kade, dit keer aangevuld met de leden van het College van B&W van de gemeente Zwartewaterland.

"Door ieder jaar een stukje van de geschiedenis van Thomas a Kempis na te spelen, proberen we de gedachtenis aan deze belangrijke middeleeuwse schrijver en zijn christelijke gedachtegoed in ere en levend te houden", aldus initiatiefnemer Mink de Vries.