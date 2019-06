Hilariteit in rechtszaak om speelgoedwapen Satudarah

Het tafereel leek misschien nog wel het meest op het Rembrandt-schilderij 'de anatomische les van dr. Nicolaes Tulp', waar een groep studenten gebogen staat over een lichaam. Alleen in dit geval stonden rechters, advocaten en officieren van justitie gebogen over een speelgoed-revolvertje. Het 'wapen' werd uitvoerig bestudeerd en beschreven. "Zie je de naad? Dat is toch overduidelijk plastic?"

Lampjes en geratel

Uit de rechtszaal klonken vervolgens de woorden: "Haal de trekker maar eens over." Daar gaf de rechter gehoor aan. Een geratel was te horen en lampjes lichtten op. "Net echt he?", vertelde vervolgens één van de verdachten. "Daar is wel een deskundige voor nodig om dat van een echt wapen te onderscheiden", klonk het sarcastisch. Het speelgoed-wapen werd gevonden in een kast vol Satudarah-kleding.

De anatomische les van dr. Nicolaes Tulp (Foto: Mauritshuis)

Granaat

De speelgoed-revolver werd samen met drie echte wapens gevonden bij een grootscheepse inval van de politie in het huis aan de Auskamplanden in mei 2017. Volgens justitie was de inval bedoeld om bewijs te vergaren over het naar binnen gooien van een granaat in hetzelfde huis in december van het jaar ervoor.

Maar volgens de advocaten van de bewoners verliep de actie met buitensporig veel geweld. "Dat je dan op zoek gaat naar computers, camerabeelden of usb-sticks, prima. Maar waarom komt er een team van bijna veertig man naar binnen door eerst met een explosief de deur te openen?" Volgens de verdediging was de politie op zoek naar heel wat anders en was de inval onterecht.

DNA

Bij die inval werden drie echte wapens gevonden, twee pistolen en een revolver. Twee verdachten erkennen dat twee van de wapens van hen waren. "Ik had hem aangeschaft na de granaataanslag van een half jaar eerder, ter bescherming", zegt de bewoner van de onderverdieping. Het tweede wapen werd op het dak gevonden, daarover later meer. Van wie het derde wapen was, is niet duidelijk geworden. Er zit DNA op van een onbekend gebleven persoon.

'Fucking oorlog'

Het OM: "De reden dat we fors hebben uitgepakt is omdat we hier niet te maken hebben met een doorsnee woning. Er was een granaatinslag geweest, de bewoner wilde niet meewerken met het politieonderzoek en had aangegeven niet terug te deinzen voor eigen maatregelen. Daarnaast was in tapgesprekken te horen dat er sprake was van 'een fucking oorlog'. We gingen er vanuit dat er wapens aanwezig zouden kunnen zijn."

Op het dak

Bij de inval trof de politie twee personen aan op het dak, de eigenaar van het huis en een man die op wacht stond. "Er reed steeds een auto door de straat en we dachten dat er misschien weer een aanslag zou komen. Daarom was ik met een portofoon en revolver naar het dak gegaan." De huiseigenaar, oprichter van Satudarah, is naar eigen zeggen richting naar het dak gevlucht toen de politie met explosieven de deur uit het huis blies. "Ik kwam tien centimeter van het bed door die knal. Vervolgens hoorde ik schoten, achteraf zag ik dat het slot van de tussendeur open geschoten was."

Geblinddoekt

De mannen op het dak werden aangehouden, geboeid, geblinddoekt en naar beneden gebracht. Ook de bewoner van de onderverdieping en twee vrouwelijke bewoners werden opgepakt. Eén van de dames werd al gauw vrijgelaten. Tegen de andere vrouw is vandaag vrijspraak geëist.

Tegen de drie mannelijke verdachten zijn celstraffen geëist van 9 tot 12 maanden voor wapenbezit. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.