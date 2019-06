Programma: Laatste finales in de nacompetitie

Op zaterdag komen er nog zeven clubs in actie. Staphorst staat in de finale om promotie naar de 3e divisie. Zondaghoofdklasser Gemert is in een dubbel duel de tegenstander. Morgenavond is de eerste wedstrijd in Gemert, zaterdag de return in Staphorst.

Een stap lager strijden DETO en Go Ahead Kampen om een plek in de hoofdklasse. DETO om lijfsbehoud en Go Ahead Kampen voor promotie. DETO weet na vanavond wie zaterdag de tegenstander is in de finale. Dan staat de halve finale tussen Sliedrecht en Roda'46 op het programma. Go Ahead Kampen speelt zaterdag op het veld van Spakenburg tegen hoofdklasser Spijkenisse.

SVI uit Zwolle speelt zaterdag tegen Lelystad'67 om promotie naar de 1e klasse. Ook DESZ hoopt in Noord de 1e klasse te halen. Vanavond is de halve finale tegen VEV'67, de eventuele finale is zaterdag tegen Blauw Wit'34.

SC Rouveen en Quick'20 strijden zaterdag om promotie naar de 2e klasse. Beide derdeklassers staan dan in de finale tegenover elkaar.

Op zondag zijn er nog drie Overijsselse clubs die in actie komen in de nacompetitie. De Zweef speelt zondag tegen WAVV. Beide ploegen speelden dit seizoen in de 1e klasse E. De winnaar speelt zich veilig, de verliezer degradeert.

NEO en Overwetering spelen zondag de finale om een plek in de 2e klasse. NEO voor promotie, Overwetering voor lijfsbehoud.