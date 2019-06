Hengelose jurist wil verbod op omstreden pedo-handboek: 'We moeten onze kinderen beschermen'

Eerder al wist hij een verbod af te dwingen op de omstreden ‘pedovereniging’ Martijn, nu zegt hij tot op het allerhoogste niveau te gaan strijden tegen het intussen veelbesproken ‘pedofielenhandboek’. De Hengelose jurist Yme Drost kan er met zijn hoofd niet bij dat zo’n verbod er nog steeds niet is. Vertwijfeld: "We moeten onze kinderen toch beschermen…?"

Eerder al was bekend dat er op het zogenoemde Dark Web – een verborgen deel van het internet waar veelal criminelen en pedoseksuelen actief zijn – een bijna 1000 pagina’s tellend online-handboek circuleert. Daarin staan allerlei tips voor pedo’s: niet alleen waar ze op internet kinderporno kunnen vinden, maar ook hoe ze uit handen van justitie kunnen blijven.



Sporen wissen

Kinderlokkers wordt geleerd hoe ze nieuwe slachtoffers kunnen maken door het vertrouwen van kinderen te winnen, maar ook staan er adviezen in hoe ze DNA-sporen kunnen wissen.

Linksom of rechtsom: dat verbod op die pedohandleiding zál er komen Hengelose jurist Yme Drost



Nu is deze ‘pedo-handleiding’ echter ook opgedoken op het reguliere internet. “Ik heb een link gezien hoe je met een eenvoudige inlogcode en wachtwoord dit handboek kunt downloaden. Al raad ik iedereen af om het te lezen. Want je wordt niet vrolijk van wat je dan tegenkomt.”



Bom af laten gaan

Yme Drost kan zich vooral opwinden over de manier waarop volgens hem de autoriteiten reageren op het pedohandboek. "De minister zegt dat er geen verboden zaken in staan. En er wordt nogal eens op gewezen dat je op internet ook beschrijvingen kunt vinden hoe je een bom moet maken. Nou, met dit pedohandboek leer je niet alleen hoe je de bom moet plaatsen, maar ook hoe je ‘m moet plaatsen, af moet laten gaan en hoe je vervolgens je sporen uit moet wissen."

Yme Drost was eerder raadsman van de ouders uit Glanerbrug, wier dochtertje was misbruikt in de spraakmakende zedenzaak rond buurman Geert B. B werd uiteindelijk veroordeeld tot 15 jaar celstraf voor de ontucht op het buurmeisje, maar ook de lustmoord op de achtjarige Semiha Metin uit Deventer.

Spraakmakende zedenzaak

De ouders van het Glanerbrugse meisje richtten later de stichting Strijd tegen Misbruik op, waarmee ze in actie kwamen tegen 'pedovereniging' Martijn. Yme Drost wist destijds voor elkaar te krijgen dat dat verbod op Martijn er kwam. "Al had dat aardig wat voeten in aarde. In eerste instantie legde de rechter een verbod op, maar in hoger beroep werd dit teniet gedaan. Uiteindelijk moesten we tot aan de Hoge Raad door procederen."



'Tot allerhoogste niveau'

Drost zegt ook nu tot op het allerhoogste niveau strijd te gaan voeren. "In Engeland is deze handleiding al verboden, in Nederland nog niet. Ik geef toe dat er enige symboolpolitiek uit gaat van een eventueel verbod. We moeten immers heus niet de illusie hebben dat het dan compleet van het internet verdwijnt. Maar wij hebben nota bene in het Europese Verdrag van Lanzarote vastgelegd dat we onszelf verplichten om onze kinderen te beschermen. Dan duikt er een dergelijk boek op en dan zegt de minister dat er niets in staat dat verboden is. Dat kan toch niet waar zijn?"



Drost zegt te blijven strijden tot de laatste snik: "Wat mij betreft, is eerst de politiek aan zet. Of eventueel justitie: dat het Openbaar Ministerie een verbod gaat eisen. Intussen doe ik een moreel appèl op Tweede-Kamerleden: kom met een wetsontwerp."

'Verbod zál er komen'

Drost zegt zich in de tussentijd op de juridische mogelijkheden te beraden: "Als er vanuit de politiek of justitie niets gebeurt, dan gaan we echt álles uit de kast halen. Want dat een dergelijke handleiding open en bloot circuleert op internet, is voor mij werkelijk onbestaanbaar. Dit vechten we aan tot op het allerhoogste niveau. Linksom of rechtsom: dat verbod zal er komen."