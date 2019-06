CDA stapt uit coalitie Staphorst, ook wethouder weg

Het CDA stapt uit de coalitie van Staphorst. De fractie van de partij heeft aangegeven niet langer vertrouwen te hebben in de huidige coalitie met SGP en ChristenUnie. Ook CDA-wethouder Bert Krale stapt op. Dat is vanavond tijdens de raadsvergadering bekendgemaakt.

"Helaas is gebleken dat de onderlinge samenwerking anders is gelopen dan wat we ervan hadden gehoopt en verwacht. Dit gaat ten koste van de bestuurskracht en uiteindelijk van de gemeente Staphorst als geheel", schrijft CDA-fractievoorzitter Jacob Spiker in een brief aan de gemeenteraad. Volgens wethouder Krale liep de samenwerking niet goed. "Staphorst heeft recht op goed functionerend college."

Waar het gebrek aan vertrouwen uit voortkomt, laat de partij niet weten. "De gemeente Staphorst heeft recht op een goed functionerend college dat gezamenlijk de afgesproken ambities uitvoert. Dat is de afgelopen periode niet het geval geweest. Vanwege deze ongewenste bestuurssituatie, zegt de CDA-fractie het vertrouwen op in het huidige college en zullen wij niet langer onderdeel uitmaken van de coalitie", schrijft Spiker.

Meerderheid

De coalitie van SGP en ChristenUnie behoudt ondanks het vertrek van het CDA de meerderheid in de gemeenteraad. De portefeuille van Krale wordt in eerste instantie verdeeld over burgemeester Segers en wethouders Mulder en Mussche.