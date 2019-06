Invaller Jill Roord bezorgt Oranje in blessuretijd zege op Nieuw-Zeeland op WK

Oranje begon zonder Overijsselse speelsters aan het duel. In de eerste helft waren er voor beide ploegen mogelijkheden, maar geen echte grote kansen.

Kort na de pauze kreeg Gregorius namens Nieuw-Zeeland een goede kans, maar Van Veenendaal hield haar doel leeg. Kort daarna schoot Martens aan de andere kant net over. Ook Miedema probeerde het, maar schoot net naast. Een kwartier voor het einde maakte Roord haar entree. Nederland ging in die slotfase op zoek naar de winnende treffer en die vond het. Roord kopte in blessuretijd raak en bezorgde Nederland daarmee de zege.

Programma

Gisteravond was Canada in de eerste wedstrijd van groep E met 1-0 te sterk voor Kameroen. Nederland komt zaterdag weer in actie. Dan speelt het om 15.00 uur in Valenciennes tegen Kameroen. Donderdag 20 juni is Canada de laatste tegenstander om 18.00 uur in Reims. De nummers één en twee gaan naar de achtste finales en ook de vier van de zes beste nummers drie plaatsen zich voor de laatste zestien.