Onderzoeker vuurwerkramp krijgt opnieuw deksel op neus: 'Desnoods noem ik namen'

Van Buitenen, die ooit als klokkenluider een cruciale rol speelde bij de val van de Europese Commissie, had eerder al nul op het rekest gekregen bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Die had hij gevraagd naar zijn bijna 1.500 pagina's tellende dossier te kijken. De OvV legde dit verzoek echter naast zich neer omdat zo lang na dato gedegen onderzoek niet meer mogelijk zou zijn.

Parallel aan het verzoek aan de OvV had Van Buitenen ook het College voor Procureurs-Generaal - de landelijke leiding van justitie - gevraagd zijn rapport nader onder de loep te nemen.

Eventueel noem ik namen, ik lust ze rauw Onderzoeker Paul van Buitenen doet alles om onderste steen boven te krijgen

Tunnelvisie

Van Buitenen vindt onder meer dat justitie in vroegere onderzoeken leed aan systematische tunnelvisie en de rechter zou hebben misleid. Daarmee zou het OM hebben willen bereiken dat de Staat buiten schot zou blijven, onder meer met het oog op torenhoge schadeclaims richting overheid. Daardoor zouden de twee directeuren van de vuurwerkopslag SE Fireworks ten onrechte zijn veroordeeld.

'Brief voor de bühne'

Het College van Procureurs-Generaal wijst echter alle aantijgingen van de hand. Ruim een half jaar moest Van Buitenen wachten op het antwoord van het college. "Het meest opvallende is dat ze puur gaan zitten op de beeldvorming. Dat ze antwoorden dat alle onderzoeken in het verleden procedureel goed zijn verlopen. Inhoudelijk gaan ze feitelijk niet in op mijn rapport. Erg teleurstellend. Dit was puur een brief voor de bühne."

Wel wijst het college erop dat het Van Buitenen vrij staat om een zogeheten herzieningsverzoek in te dienen om de zaak opnieuw onder de rechter te brengen. Waarbij er fijntjes aan wordt toegevoegd dat twee eerdere herzieningsverzoeken in het verleden door de Hoge Raad werden verworpen.

De volgende stap die Van Buitenen nu neemt, is dat hij samen met enkele Tweede-Kamerleden probeert om technisch experts te vinden die de bevindingen in zijn dossier kunnen toetsen.

Strijdvaardig

Dat Van Buitenen nu - eerst bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid en vervolgens het College voor Procureurs-Generaal - in korte tijd tot twee keer toe bot ving, weerhoudt hem er niet van om verder te gaan. Integendeel, hij wordt er alleen maar strijdvaardiger door. "Ik kreeg van Procureurs-Generaal te horen dat ik het risico loop op strafrechtelijke vervolging of dat mensen een civiele claim tegen mij kunnen indienen."

Niet onder de indruk

Van Buitenen is er geen moment van onder de indruk. Vooral omdat hij zegt over veel bewijzen te beschikken. Waaronder een veelbesproken rapport door het Bureau Interne Zaken van de politie Gelderland-Midden. Daaruit zou blijken dat het Openbaar Ministerie de rechterlijke macht heeft misleid. Tot nog toe was van dit vertrouwelijke document slechts een geanonimiseerde versie bekend, waarbij de namen van de betrokkenen zijn weggelakt.

Van Buitenen zegt echter over het gehele rapport te beschikken en er niet voor terug te deinzen dit openbaar te maken: "Ik bouw deze zaak zorgvuldig op. Intussen heb ik veel informatie over meerdere instanties en ik zal niet schromen die naar buiten te brengen. Inclusief namen. Dan moeten ze me maar vervolgen. Ik lust ze rauw."

Groene Amsterdammer

Het opinieblad De Groene Amsterdammer komt deze week met een uitvoerige reconstructie van de vuurwerkramp. Woensdag verschijnt er op de website een verhaal, donderdag in de papieren editie. Strekking is dat in deze slepende affaire destijds onschuldige mensen zijn veroordeeld. "Iets wat de overheid goed uitkwam."