Multimiljonair Sanderink slaat keihard terug naar ex-geliefde

De beschuldigingen tussen de Twentse zakenman Gerard Sanderink en zijn ex-geliefde Brigitte van Egten worden steeds heftiger. Volgens Sanderink heeft ze als directeur wanbeleid gevoerd bij een van zijn bedrijven. Volgens haar heeft de nieuwe liefde van Sanderink, zelfbenoemd 'cyberexpert' Rian van Rijbroek, hem in haar macht. Sanderink stond vandaag voor de rechtbank in Almelo, omdat Van Egten een rectificatie eist van Sanderink, die haar zou hebben beschuldigd van fraude.

"Ik ga eraan kapot, ze hebben m'n leven verwoest." Vol emotie heeft de 65-jarige Van Egten het over haar ex-geliefde Gerard Sanderink en zijn 'nieuwe vriendin' Rian van Rijbroek. Ze vervolgt in de Almelose rechtbank: "Gerard wil mij kapot maken. Mijn leven is verwoest. We hadden een testament op elkaar en dan gebeurt er dit. Ik ben sociaal gezien volledig geïsoleerd."

Volgens van Egten accepteert Sanderink het niet dat vrienden en kennissen die ze gezamenlijk hadden nog met haar omgaan. "Iedereen is bang voor hem. Er zijn minstens zestig mensen die door deze affaire hun baan kwijt zijn geraakt of alsnog kwijt gaan raken.”

Rian van Rijbroek

Het vermogen van Gerard Sanderink, eigenaar van IT-bedrijf Centric en bouwbedrijf Strukton, wordt door zakenblad Quote op 620 miljoen euro geschat. Volgens Van Egten is Sanderink veranderd sinds hij een nieuwe vriendin heeft. Deze Rian van Rijbroek wordt in de pers afgeschilderd als 'cybercharlatan', een fantast die doet alsof ze verstand heeft van cybersecurity.

Topman Sanderink is wel degelijk onder de indruk van haar kennis. Overigens zijn de afgelopen maanden diverse werknemers van zijn bedrijf Centric opgestapt, volgens diverse media vanwege deze Rian van Rijbroek.

'Sex met Afrikanen'

De ruzie begon november vorig jaar, toen Sanderink Van Egten belde en haar beschuldigde van miljoenenfraude en 'sex met Afrikanen'. Van Egten was directeur in een van de bedrijven van Sanderink: zonnepanelenleverancier DSS in Goor. In een eerdere zitting kwamen van allerlei complottheorieën aan de orde. Zo zou door Van Egten, volgens Sanderink, de FIOD zijn overgegaan tot een inval bij Strukton op verdenking van omkoping bij een project in Saoedi-Arabië.

Een schepje er bovenop

De advocaat van Sanderink - hij liet zelf verstek gaan - beschuldigde haar van wanbeleid bij Dutch Solar Systems (DSS) in Goor, waar Van Egten directeur was en dat eigendom is van Sanderink. De administratie zou niet op orde zijn en Van Egten zou een ondergeschikte opdracht hebben gegeven een bonus van 72.000 euro naar haar bankrekening over te maken, terwijl de jaarrekening nog niet was vastgesteld en Sanderink daarvoor als eigenaar geen toestemming had gegeven.

Van Egten weersprak het niet. „Ik had met Gerard de afspraak dat ik jaarlijks tien procent van de brutowinst in de vorm van een bonus zou krijgen. Het was gewoon afspraak.” Intussen is Van Egten in april door Sanderink ontslagen.

Gambia

Ook zou Van Egten via Sanderinks Duitse bedrijf Wagner Solar, waarvan ze ook directeur was, grote risico’s hebben genomen met leveranties aan een dochterbedrijf van Wagner in Gambia. Daardoor zou een bedrag van zes ton wellicht niet meer terug te vorderen zijn.

Volgens Boogaard heeft Van Egten gefaald als bestuurder en kan er daarom geen sprake zijn van een rectificatie waarin wordt gesteld dat Van Egten ‘van onbesproken gedrag is en dat Sanderink het volste vertrouwen in haar heeft als bestuurder van zijn bedrijven.’ Volgens Van Egten alles in overleg met Sanderink gebeurd.



De rechter doet 25 juni uitspraak.