Vol trots en met passie openen de vrijwilligers de deuren van de nieuwe Dorcas winkel Rijssen

"Wat is het mooi geworden hè? Onze mannen hebben zo ontzettend veel werk verzet en de dames van de styling evenzo. Wij zijn allemaal echt mega trots op het resultaat", aldus bestuurslid Jans Slotboom.

Een trotse Jans Slotboom (Foto: Gerard Hellwich)

Verplichte verhuizing

De Rijssense vestiging van de Dorcas winkel was vijf jaar lang gehuisvest aan de Nijverheidsstraat. "Jammer genoeg liep daar ons huurcontract af en moesten we op zoek naar een andere vestiging", aldus Slotboom.

De Dorcas winkel Rijssen (Foto: Gerard Hellwich)

Lage huurkosten

"Voor ons is ruimte essentieel maar zeker ook de hoogte van de huurkosten. Deze willen we zo laag mogelijk omdat al onze opbrengst ten goede komt van Dorcas, een goede doelen stichting. Wanneer de huur hoog is, is de opbrengst lager", aldus de bevlogen Slotboom.

De Dorcas winkel Rijssen (Foto: Gerard Hellwich)

Met liefde

Een kleine zes jaar zet de 70-jarige Slotboom uit Holten zich al in voor Dorcas. "Ik word er ontzettend gelukkig van wanneer ik mijn naasten kan helpen. En dan vooral de meest armlastigen op deze aarde. Het geld dat wij hier binnenhalen, gaat naar projecten in het voormalige Oost Europa en Afrika. Wij zijn daar met zijn allen erg trots op en zetten ons dus met liefde in."

Dorcas, een goede doelenstichting (Foto: Gerard Hellwich)

De kassa rinkelt

Niet alleen de ruim honderd vrijwilligers lopen stralend door de nieuwe winkel. Ook de bezoekers genieten zichtbaar. "Ik ben al jaren vaste klant en kom hier wekelijks. Om te shoppen maar zeker ook voor een kopje koffie. Het is hier altijd zo sfeervol en gezellig", aldus een enthousiaste Jannie Boer uit Deventer.

Vaste klant Jannie Broer uit Deventer (Foto: Gerard Hellwich)

Na het bakje koffie zien we Jannie aansluiten in de lange rij bij de kassa. Er worden vandaag goede zaken gedaan, hopelijk houden ze dit vast bij de Dorcas winkel aan de Spoelerstraat in Rijssen.

De Dorcas winkel Rijssen (Foto: Gerard Hellwich)