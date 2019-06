Roord haalt haar gram: "Dat ik de winnende mag maken is echt bizar"

Jill Roord was vanmiddag de reddende engel voor de Oranje Leeuwinnen. De Oldenzaalse maakte in de eerste wedstrijd van het WK de winnende in blessuretijd tegen Nieuw-Zeeland.

"Bizar, echt bizar. Ik kwam er natuurlijk in met het doel dat we een goal moeten maken. Ik sta al heel lang droog bij het Nederlands elftal, wat goals betreft. Dus dat ik dan de winnende mag maken, is bizar", was haar eerste reactie tegen de NOS.

"Kneep hem wel"

Roord begon op de bank en zag dat Oranje het lastig had: "We speelden natuurlijk een matige wedstrijd. We hebben wel genoeg kansen gehad en die gingen er allemaal niet in. De tijd tikt en nou weten we wel dat wij altijd wel in staat zijn om in de laatste minuten een goal te maken, maar iedereen kneep hem wel ja."

"Waar ik op hoopte"

De Oldenzaalse is al een tijdje de 'twaalfde man' bij Oranje en dat frustreert haar enorm. Met het doelpunt haalt ze dan ook haar gram: "Dit is waar ik op hoopte natuurlijk en daar hoop ik al heel lang op en dat het nu dan in de eerste wedstrijd op het WK gebeurt is heel mooi."

"Ik wist, die gaat erin"

"Ik draaide door. Speelsters op de bank zeiden al dat ik ging scoren als ik erin kwam. Dat gevoel had ik zelf ook wel. Op het moment dat ik die bal aan zag komen wist meteen, die gaat erin. Ja, opluchting", sluit ze af met een beschrijving van de winnende treffer.