CDA-wethouder Krale stapt uit college Staphorst: "In één woord: balen"

Het CDA heeft zich dinsdagavond teruggetrokken uit de coalitie in Staphorst. Ook CDA-wethouder Bert Krale heeft zijn ontslag moeten indienen. "In één woord is dat balen. Je bent bezig hard te werken voor de gemeenschap. Voor Staphorst, waar ik van hou, en dat stopt dan abrupt."

De samenwerking tussen de coalitiepartners verliep zo stroef, dat het een negatieve invloed had op de uitvoering van het beleid, zegt het CDA. Repareren had geen zin meer, vindt fractievoorzitter Jacob Spiker: "Het is een opeenstapeling van dingen, de karakters van mensen die ontzettend uiteen liggen, en als je het gevoel hebt dat het echt niet meer goed komt dan kun je beter stoppen".

Veelbelovend

Het is in Staphorst nog nooit eerder gebeurd dat een partij zich terugtrok uit de coalitie. Burgemeester Theo Segers is teleurgesteld dat het college al aan het begin van de periode uit elkaar valt: "Jammer. Het was een veelbelovende start en dan nu binnen een jaar in deze situatie is jammer."

Niet alleen voor Staphorst, maar ook voor de betrokkenen is de breuk pijnlijk, vindt Segers: "Je ziet het persoonlijk leed, het is heel verdrietig dat dit gebeurt. Iemand die met veel ambitie aan de slag gaat, en als dat niet lukt dan is dat uiterst jammer."

"Blij dat ik dit mocht doen"

Bert Krale verlaat het gemeentehuis met een dubbel gevoel, maar met opgeheven hoofd: "Balen dat ik de dingen die ik onder handen had niet af kan maken, maar ik ben ook blij dat ik dit vijf jaar heb mogen doen, voor de gemeenschap waar ik van hou en waar ik geboren en getogen ben, en waar ik met heel veel liefde voor heb gewerkt".