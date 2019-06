Blijdschap en teleurstelling over besluit stoppen plan Hijschgebouw Hengelo

Er klonk applaus in de raadszaal in Hengelo vanavond na de mededeling van wethouder Van Wakeren over het stoppen met de plannen voor het Hijschgebouw. De plannen bleken een slordige miljoen euro duurder dan begroot en dus trok het college de stekker eruit. Moedig? Of jammer?

Niet iedereen had de mededeling van de wethouder verwacht. Bijvoorbeeld de VVD was verrast, aldus fractievoorzitter Onno Fiechter. "Toch wel, er werd een indruk gewekt dat het kon en het kan dus niet. Het is jammer dat het er niet komt, maar toch moedig dat dit besluit genomen is." SP-fractievoorzitter Floor van Grouw steunt Fiechter daar in: "Een prima collegebesluit. ik kan me hier prima in vinden. We waren toch wat sceptisch: eerst zien en dan geloven."

Kritiek

Ook is er kritiek en verwondering bij de politiek, "We hadden wel eerder signalen verwacht", vertelt Fiechter. "Het is best laat in het proces duidelijk geworden dat het financieel toch niet kan." Voor de ontwikkelfase van het plan voor de markt is al een deel van het oorspronkelijke budget uitgegeven, het voorbereidingskrediet van 270.000 euro.

Toch is er ook begrip voor de gang van zaken, aldus Floor van Grouw. "Je moet niet vergeten dat er drieduizend mensen gestemd hebben op dit plan, de moeite hebben genomen om een handtekening te zetten. Die verdienen het dan ook om dit doorgerekend te krijgen."

Verkiezing

De plannen voor het Hijschgebouw op de markt zijn een uitvloeisel van een verkiezing onder inwoners van Hengelo. Achteraf kwam er kritiek op de verkiezing, bijvoorbeeld van de initiatiefnemers van Bos op het plein, die - de naam zegt het al - meer groen in de binnenstad willen.

Bij de leden van Bos op het Plein ging na de mededeling in de raadsvergadering de vlag uit. Maar echt verrast waren ze niet, vertelt Bertus Klein. "We hadden dit verwacht, je zag de afgelopen weken al kleine verschuivingen en als er dan zo'n mededeling wordt aangekondigd, dan weet je het eigenlijk al." Blij zijn ze wel, maar dat niet alleen. "We zitten nu met een groep bij elkaar, elkaar aan te kijken. Blijdschap en iets van verwarring. We zaten in een proces, het moet nog landen. We moeten nu weer gaan zitten over volgende stappen."

En hoe nu verder?

Op 26 juni is er een politieke markt waarin de fracties met elkaar terugkijken en overleggen over wat er dan wel met de Markt moet gebeuren. Een aangepaste versie van het Hijschgebouw? Of een volledig nieuw plan. Of wellicht dat het Fijnplein - met vijver, beeldentuin en terrassen - van kunstenaar Pier van Dijk nog kans maakt, dat hij eerder als alternatief presenteerde.

Afwachten dus, al staan de groep Bos op het Plein klaar om mee te denken. "Je mag wel in de berichtgeving opnemen", vertelt Klein met een glimlach. "Dat we nu wel een uitnodiging van het college verwachten om te kijken hoe we mee kunnen denken over nieuwe plannen."