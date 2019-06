Praat Mee: Je mag werkgevers niet verantwoordelijk houden voor het analfabetisme van hun werknemers

Kan je niet stemmen? Klik hier. Wil je een reactie achter laten via WhatsApp? Scroll iets naar beneden en druk op het nummer.

De kans op fouten en ongelukken op het werk neemt toe doordat werknemers in sommige sectoren amper kunnen lezen of schrijven. Dat blijkt uit een studie van de Stichting Lezen & Schrijven. De problemen zijn het grootst in de schoonmaakbranche. 40 procent van de schoonmakers kan geen etiketten op schoonmaakmiddelen lezen of een takenlijst afvinken.

Op een gedeelde tweede plaats volgen hulpkrachten in de bouw en industrie en mensen die productiemachines bedienen. In deze groepen kan 37 procent niet lezen of schrijven.

Wat vind jij?

De stichting vindt dat werkgevers dit probleem moeten aanpakken omdat deze werknemers extra risico's lopen, zich niet kunnen verbeteren op de arbeidsmarkt en niet goed in de maatschappij komen meekomen zo. De stichting wil dat werkgevers, eventueel met hulp van brancheverenigingen leertrajecten opzetten om deze mensen te ondersteunen.

