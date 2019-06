Theaterstuk Vak Oud: een ode aan het ouder worden

Vak Oud is een samenwerking tussen Muziekcentrum Enschede en stichting Scoren in de Wijk, waarbij - in dit geval oudere - amateurs uit de regio de kans krijgen om weer eens op de planken te staan. In totaal kwamen er vijftien mensen naar het Muziekcentrum in Enschede om een rol in de voorstelling te bemachtigen.

Echte mensen

Zowel ervaren als onervaren toneelspelers deden auditie. Voor regisseur Laurens ten Den is ervaring zeker geen vereiste. "Ervaring heeft er weinig mee te maken of je goed bent of niet. Ik wil echte mensen zien met een natuurlijke uitstraling."

Auditant Louis had al redelijk wat ervaring. Toch stopte hij een tijdje met toneelspelen. Tot hij deze voorstelling voorbij zag komen. "Het bloed kruipt waar het niet gaan kan", zegt hij lachend.

Herman, die geen enkele acteerervaring heeft, had na zijn werkzame leven een duidelijk doel. "Ik heb altijd gezegd: als ik eenmaal met pensioen ben, dan wil ik én gaan zingen én acteren. En dit leek me gewoon hartstikke leuk om te doen."

Oproep

Op 24 en 25 juni vinden er opnieuw audities plaats voor Vak Oud. "Dus bij deze", zegt Ten Den, "u kunt zich nog steeds aanmelden". Op 20, 21 en 22 september wordt het toneelstuk opgevoerd. "Dat betekent dat je in augustus en september wel veel tijd moet hebben, want 't geet ervan."