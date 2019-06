Eindexamenleerlingen langer in spanning door storing in systeem

De storing is inmiddels wel opgelost. Hoe groot de vertraging is, is nog niet bekend. "Scholen worden nu alsnog gebeld. We hopen dat de extra wachttijd voor de meeste leerlingen beperkt blijft", aldus een woordvoerster van College voor Toetsen en Examens (CvTE).



Welke scholen allemaal last hebben van de storing, is niet bekend. Scholengemeenschap Thorbecke in Zwolle was er één van. "We hadden de boel uitgerekend en berekend en wilden opnieuw een lijst uitdraaien en alle gegevens waren op dat moment gereset", vertelt Jan Pap, Schoolleider Organisatie en Bovenbouw. "Toen moesten we weer volledig van vooraf aan beginnen."

Pap vertelt dat de leerlingen op van zijn school pas een uur later gebeld konden worden met de uitslag.