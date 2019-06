Almelo gaat exorbitante winsten 'zorgcowboys' aanpakken

Dat bleek tijdens een zogenoemd politiek beraad, op initiatief van PVV-raadslid Sebastiaan Stöteler, waarin het probleem van de zorgfraude aan de kaak werd gesteld.



In het verleden is het in Almelo meermalen voorgekomen dat zorgbureaus buitensporige winsten maakten. Zo ontstond er grote politieke opschudding rond het zorgbureau Anahid, dat in het nieuws kwam omdat in 2007 1,4 miljoen omzet werd gemaakt. Daarbij was sprake van een winst van 919.000 euro: 66,8 procent. Zes ton daarvan werd als dividend uitgekeerd aan de eigenaar.

In de zorgbranche is het gebruikelijk dat zorgorganisaties circa tien procent winst mogen maken.



Daarnaast speelt momenteel de rel rond het Almelose ‘casino-zorgbureau’ Victorie, waarvan de directrice vermoedelijk meer dan een miljoen euro heeft vergokt.

Tekst gaat verder onder foto

De directrice van het zorgbureau Victorie werd veelvuldig gesignaleerd in het casino (Foto: RTV Oost)

Wethouder Eugène van Mierlo liet dinsdagavond tijdens het politiek beraad weten dat Almelo werkt aan een eigen lokale verordening, waarin een maximum wordt gesteld aan het winstpercentage. Volgens de wethouder voorziet de huidige landelijke wetgeving daar niet in. Vandaar dat hij dit probleem nu lokaal wil oppakken.



“Ook zijn we daarover in gesprek met Den Haag”, aldus de woordvoerster van Van Mierlo. “Het liefst zouden we natuurlijk zien dat er landelijke wetgeving komt. Maar lukt dat niet dan willen we bekijken hoe we dit voor Almelo kunnen regelen.” Die lokale regelgeving moet dan worden opgenomen in een verordening. Er zijn overigens nog geen cijfers genoemd als het gaat om het maximale winstpercentage dat een zorgbureau mag maken.



Handtekening accountant

Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om het financiële toezicht op zorgbureaus aan te scherpen, zo bleek tijdens het politiek beraad.

Nu nog kunnen veel zorgbureaus ongehinderd hun gang gaan omdat ze ervoor zorgen dat ze onder de grens van zeven ton jaaromzet blijven. Hierdoor kunnen ze volstaan met een handtekening van een boekhouder onder de jaarcijfers. Wanneer ze boven die zeven ton jaaromzet zouden scoren, is het namelijk wettelijk verplicht dat een accountant de cijfers ondertekent. Zo'n accountant heeft de wettelijke plicht om mogelijke misstanden te melden bij justitie en de fiscus.



Almelo bekijkt nu de mogelijkheid om – afwijkend van landelijk beleid – die grens van zeven ton te verlagen.



De nieuwe aangescherpte regelgeving wordt overigens pas van kracht vanaf de volgende aanbestedingsronde. “We kunnen natuurlijk niet tussentijds de regels aanpassen”, aldus Van Mierlo tijdens het politiek beraad.



Financieel uitgekleed

Tijdens het politiek beraad verklaarde een vertegenwoordiger van de Sociale Recherche Twente dat de gemeente Rijssen-Holten graag wilde weten hoe het stond met mogelijke PGB-fraude in die gemeente. Vervolgens werd een steekproef gedaan, waarbij de sociaal rechercheurs op een dochter en schoonzoon stuitten, die hun vader financieel compleet hadden uitgekleed. “Een verschrikkelijke zaak die heeft geleid tot een aangifte”, aldus de woordvoerder van de sociale recherche.