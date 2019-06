Scholen Losser vechten om de grootste energiebesparing

Alle scholen hebben volgens de jury goed werk geleverd. Zo had de één een betere duurzaamheidscampagne en de ander weer een betere website ontwikkeld. De Veldzijde sprong eruit omdat ze al die disciplines het beste hebben gecombineerd.

Ander gedrag

Door het landelijke project merken de kinderen in Losser dat ze in de afgelopen maanden zichzelf en de docenten ander gedrag hebben aangeleerd. Evi zit op de Wegwijzer in Losser. "Ik let nu veel meer op de deuren in huis. Dat die dicht zijn. En afval scheiden. Maar het is wel een hoop gedoe, dat wel. Soms laat ik de deur van mijn kamer open, dat is makkelijk want ik loop er steeds in en uit."

Minder tosti's

Michelle Homburg is directeur van de Wegwijzer. "Ze waren hartstikke streng, die kinderen. Ze kwamen een keer de lerarenkamer binnen om te speuren naar energieverspilling. Het tosti-ijzer is nu op rantsoen. We mogen niet meer zo vaak tosti's bakken, want dat vreet stroom. Maar het is voor de goede zaak!"